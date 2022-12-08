Освобождение Грайнер и Бута. США несколько месяцев добивались от России более широкой сделки по обмену — WP 8 декабря, 19:09 Бывший морпех США Пол Уилан, которого в России обвинили в «шпионаже» (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

США несколько месяцев безуспешно добивались от России освобождения бывшего морпеха Пола Уилана вместе с баскетболисткой Бриттни Грайнер. Об этом сообщает The Washington Post в четверг, 8 декабря, со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Официальные лица США заявили, что после нескольких усилий по освобождению Пола Уилана и Бриттни Грайнер уперлись в стену и потеряли надежду на заключение более крупного соглашения», — пишет газета.



Видео дня

По словам представителя администрации президента США, «в последние недели стало ясно, что выбор стоит перед тем, чтобы прямо сейчас вернуть Бриттни Грайнер или не возвращать прямо сейчас никого». Он добавил, что Вашингтон продолжает работать над освобождением Пола Уилана.

Представитель Белого дома Джон Кирби сказал CNN, что «Виктор Бут не был разменной монетой для освобождения мистера Уилана, и россияне постоянно четко давали это понять». Уилан в комментарии журналистам заявил, что рад освобождению Грайнер, но расстроен тем, что администрация Джо Байдена не сделала больше для его обмена.

8 декабря американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в стране-агрессоре России по делу о контрабанде наркотиков, обменяли на осужденного в США торговца оружием Виктора Бута. Посредниками в переговорах об обмене выступили Саудовская Аравия и ОАЭ.



Грайнер задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево, в ее сумке нашли гашишное масло для вейпа в картриджах весом 0,702 грамма.

Адвокаты Грайнер заявляли, что она употребляла медицинскую марихуану только по рекомендации врачей в Аризоне, где это разрешено законом, из-за сильных болей от спортивных травм. Баскетболистка признала вину, но говорила, что положила картриджи с маслом случайно, потому что собиралась в спешке. 4 августа суд приговорил ее к 9 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

Грайнер выступала за команду Финикс Меркури и российский клуб УГМК. Она входит в список 25 лучших игроков Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) и является двукратной олимпийской чемпионкой.

По данным CNN, летом 2022 года США предложили России обменять Грайнер и Пола Уилана на российского торговца оружием Виктора Бута, которого в 2012 году приговорили в США к 25 годам тюрьмы за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке FARC.



Кроме поставок оружия боевикам FARC, в США, Бельгии и других западных странах Бута подозревали в подпитывании кровопролитных конфликтов в таких странах, как Сьерра-Леоне, Ангола, Руанда и Судан.