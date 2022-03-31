Белый дом: США не готовы принимать решений о гарантиях безопасности Украине 31 марта, 08:17 Цей матеріал також доступний українською Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

В Белом доме заявили, что США не готовы принимать решений о гарантиях безопасности Украине.



Об этом в ходе брифинга сказала директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

«Мы находимся в процессе постоянного обсуждения с Украиной тех способов, с помощью которых мы можем помочь им обеспечить суверенитет и безопасность. Но нет никаких конкретных деталей относительно гарантий безопасности, о которых я могла бы говорить в настоящий момент», — сказала Бедингфилд.

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По итогам первого раунда мирных переговоров Украины с РФ в Стамбуле, которые состоялись 28 марта, украинская сторона предложила подписать международный договор о гарантиях безопасности.

Член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия сообщил, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

Еще один член украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что этот договор должен быть одобрен на референдуме. После этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины.

Ранее постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что ее страна готова стать одним из гарантов безопасности Украины, если Киев об этом попросит.

Кроме того, немецкий канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Германии стать гарантом безопасности.



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