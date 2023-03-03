США не планируют переговоров с Россией после разговора Блинкена и Лаврова — Госдеп 3 марта, 12:32 Энтони Блинкен (Фото:OLIVIER DOULIERY/Pool via REUTERS)

США не планируют новых встреч на высоком уровне с Россией после разговора госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммите G20 в Индии.



Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

По его словам, разговор Блинкена и Лаврова не был длительной двусторонней встречей.

«Это была довольно короткая встреча, которой министр воспользовался, чтобы четко и прямо передать сообщения, важные для США и, во многих случаях, для остального мира», — сказал Прайс.

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Он отметил, что Блинкен озвучил Лаврову три сообщения:

призвал Россию отменить свое решение приостановить участие в новом ядерном договоре СНВ,



освободить задержанного гражданина США Пола Уилана,

подчеркнул неизменную приверженность США Украине и «мирному плану» Владимира Зеленского.

Прайс подчеркнул, что США не планируют новых встреч на высоком уровне с представителями России, но Вашингтон всегда открыт к диалогу.

2 марта Энтони Блинкен впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину встретился с Лавровым.