США не планируют переговоров с Россией после разговора Блинкена и Лаврова — Госдеп

3 марта, 12:32
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Энтони Блинкен (Фото:OLIVIER DOULIERY/Pool via REUTERS)

Энтони Блинкен (Фото:OLIVIER DOULIERY/Pool via REUTERS)

США не планируют новых встреч на высоком уровне с Россией после разговора госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммите G20 в Индии.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

По его словам, разговор Блинкена и Лаврова не был длительной двусторонней встречей.

«Это была довольно короткая встреча, которой министр воспользовался, чтобы четко и прямо передать сообщения, важные для США и, во многих случаях, для остального мира», — сказал Прайс.

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Он отметил, что Блинкен озвучил Лаврову три сообщения:

  • призвал Россию отменить свое решение приостановить участие в новом ядерном договоре СНВ,
  • освободить задержанного гражданина США Пола Уилана,
  • подчеркнул неизменную приверженность США Украине и «мирному плану» Владимира Зеленского.

Прайс подчеркнул, что США не планируют новых встреч на высоком уровне с представителями России, но Вашингтон всегда открыт к диалогу.

2 марта Энтони Блинкен впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину встретился с Лавровым.

https://www.youtube.com/watch?v=cd5v7-N2TII
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   США Россия Госдеп Сергей Лавров Энтони Блинкен Война России против Украины

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