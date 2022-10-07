США не планируют размещать ядерное оружие в Польше — Госдеп

7 октября, 00:29
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Ведант Пател (Фото:Скріншот PBS NewsHour/youtube)

Ведант Пател (Фото:Скріншот PBS NewsHour/youtube)

США не ведут переговоры с Польшей о размещении на ее территории ядерного оружия. Это касается всех стран-членов, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

Об этом заявил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател.

Чиновник прокомментировал заявления Варшавы об участии в программе Nuclear Sharing.

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«Нам неизвестно об официальном нарушении (Польшей — ред.) этого конкретного пункта», — отметил Пател.

В то же время, он подчеркнул, что Польша является важным союзником Соединенных Штатов в рамках Североатлантического альянса.

«У США пока нет планов развертывать ядерное оружие на территориях стран-членов, которые присоединились к НАТО после 1997 года», — добавил представитель Госдепа.

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Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша ведет переговоры с США по участию в программе совместного использования ядерного вооружения для противодействия угрозам со стороны России.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша Ядерное оружие Госдеп Госдеп США Ядерное вооружение Польша-США Война в Украине Война России против Украины

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