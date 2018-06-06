США не будут платить за размещение делегации КНДР в Сингапуре - Госдеп

США не будут оплачивать расходы на размещение северокорейской делегации в Сингапуре

США не будут оплачивать расходы на размещение северокорейской делегации в Сингапуре во время проведения саммита с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, передает Укринформ.

"Правительство Соединенных Штатов не оплачивает расходы за проживание северокорейской делегации или другие расходы", - отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Она также подчеркнула, что обеспечением встречи лидеров США и КНДР в Сингапуре занимается Белый дом, который официально подтверждал, что американская сторона не будет оплачивать эти расходы.

На прошлой неделе американское центральное издание The Washington Post обнародовало информацию со ссылкой на источники относительно неопределенности в отдельных финансовых вопросах. По информации издания, президентский люкс в отеле Fullerton, где планирует остановиться северокорейский лидер, стоит $6 тыс. за ночь, не считая оплаты за размещение делегации КНДР.

По сообщениям источников, США выразили готовность взять на себя оплату проживания Ким Чен Ына, но при этом были высказаны опасения, что в КНДР могут воспринять это как оскорбление. Поэтому велись переговоры с Сингапуром о том, чтобы он оплатил счета северокорейской делегации.

Ранее сообщалось, что историческая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном состоится на южном острове Сентоса в Сингапуре.

Напомним, что первая встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном состоится в следующий вторник, 12 июня, в Сингапуре в 9 утра по местному времени.

В последние недели исторический саммит США-КНДР оказался под угрозой срыва из-за, по мнению Вашингтона, "враждебных высказываний" северокорейского лидера.

Однако после встречи делегаций США и КНДР подготовка к саммиту продолжилась.