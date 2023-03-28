Только начало. США теперь не будут обмениваться данными о ядерных силах с Россией 28 марта, 18:17 Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

США проинформировали Россию о том, что они больше не будут обмениваться данными о своих стратегических ядерных силах после решения Москвы приостановить свое участие в новом договоре СНВ о сокращении дальнобойных вооружений.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальные лица США.

Высокопоставленный представитель администрации президента США заявил, что это лишь один из шагов в ответ на действия РФ.

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«Это первое действие, которое мы предприняли в рамках договора в ответ на отстранение России. Наша цель — побудить Россию вернуться к соблюдению договора», — заявил он.

22 февраля Совфед РФ одобрил закон российского диктатора Владимира Путина о приостановке действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Договор о стратегических наступательных вооружениях был подписан в 2010 году между Россией и США. Документ ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Это единственный оставшийся крупный договор о контроле над ядерными вооружениями, заключенный между Россией и США.

