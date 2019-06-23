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В США опровергли сообщения об эвакуации персонала с военной базы в Ираке

Сегодня, 02:08
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В США опровергли сообщения об эвакуации персонала с военной базы в Ираке - фото

Wikimedia.org

План по эвакуации был остановлен

Власти США не подтвердили ранее опубликованную информацию о том, что они отзовут бойцов американских частных военных компаний с базы в Ираке.

Как сообщает DW, данные об эвакуации около 400 сотрудников корпорации Lockheed Martin и ЧВК Sallyport Global опроверг представитель Пентагона.

Как уточняет агентство Reuters со ссылкой на источники, план по эвакуации был остановлен после того, как в Пентагоне заверили компании в том, что меры безопасности на иракских базах будут усилены.

«В настоящее время не планируется эвакуировать какой-либо персонал из Балада … В случае усиления угроз для нашего народа ВВС США примут меры для обеспечения необходимой защиты», — заявил полковник ВВС Кевин Уолкер.

В Ираке информацию об эвакуации также назвали не соответствующей действительности. Военный представитель Ирака заявил, что они «защищают безопасность своих бойцов, американских советников и инструкторов».

Напомним, Reuters со ссылкой на три иракских военных источника сообщил, что ВС США намерены эвакуировать около 400 сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global с военной базы в Ираке из-за «потенциальных угроз безопасности».

Теги:   Эвакуация Военная база США Ирак

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