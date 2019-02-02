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США не будет вести переговоры с Россией пока они не освободят украинских моряков - Волкер

Сегодня, 08:17
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Алексей М / Flickr

Волкер заявил о возможности новых санкций для России

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер вновь призвал российское правительство освободить захваченных украинских моряков, передает Посольство Украины в США.

Во время телефонного брифинга в Брюсселе Волкер заявил, что США не будут продвигаться в переговорах с Россией, пока они не отпустят украинских моряков, которые были захвачены у Керченского пролива.

"Мы призываем Россию немедленно освободить моряков, чтобы мы попытались вернуться к дипломатическому решению этой проблемы", - сообщил Волкер.

Спецпредставитель США также отметил, что США рассматривают возможность усиления санкции против РФ из-за действий в Керченском проливе, а именно блокировки прохода через пролив, преследования украинских судов в международных водах, стрельба по ним и захват украинских моряков, которые до сих пор находятся в России.

"Я могу сказать, что и Соединенные Штаты, и Европа рассматривают дополнительные меры, которые могут быть приняты в случае, если Россия не вернет моряков и продолжат контроль над Керченским проливом", - сообщил Волкер.

Теги:   США Украинские моряки Украина-Россия Курт Волкер

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