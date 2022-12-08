«Пустые и безответственные разговоры». Госдеп США отреагировали на заявление Путина об угрозе ядерной войны 8 декабря, 09:02 Владимир Путин (Фото:Pool/Reuters)

В Госдепе США прокомментировали вчерашние слова кремлевского диктатора Владимира Путина, который заявил о росте рисков ядерной войны, но, по его словам, РФ не нанесет удар первой.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга осудил такие слова диктатора.

«Мы считаем, что любые пустые разговоры о ядерном оружии абсолютно безответственны», — подчеркнул он.

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По словам представителя Госдепа, ядерные государства во всем мире со времен холодной войны, включая Китай, Индию, Соединенные Штаты и саму Россию, всегда гарантировали, что «ядерная война — это то, что никогда нельзя вести и что ее нельзя выиграть».

«Мы считаем, что любая другая риторика, будь то бряцание ядерным оружием или даже угроза применения тактического ядерного оружия, является безответственной. Это опасно и противоречит духу этого заявления, которое лежало в основе режима ядерного нераспространения со времен холодной войны», — сказал Прайс.

7 декабря Путин заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».



В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.