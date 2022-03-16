«Никто из нас не собирается в РФ». В Белом доме насмехаются над санкциями Кремля 16 марта, 09:28 Цей матеріал також доступний українською Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки с насмешкой прокомментировала введенные Россией санкции против высших должностных лиц США.



Об этом сообщает The Hill.

В частности, Псаки отметила, что Россия могла наложить санкции на отца Джо Байдена, который умер в 2002 году.

Полное имя главы Белого дома — Джозеф Робинет Байден-младший в то время, как россияне ввели санкции против Джозефа Робинета Байдена.

«Второе, что я хотела бы сказать, это то, что никого из вас не удивит. Никто из нас не планирует туристических поездок в Россию. Ни у кого из нас нет банковских счетов, к которым мы не сможем получить доступ», — добавила она.

15 марта в России заявили, что вводят санкции против Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена, Дженнифер Псаки и других высокопоставленных американских чиновников. Так страна-агрессор «ответила» на санкции США против высокопоставленных чиновников России.



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