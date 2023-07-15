США направят F-16 для защиты кораблей в районе Персидского залива из-за угрозы со стороны Ирана — AP 15 июля, 08:19 F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

США наращивают присутствие истребителей вокруг Ормузского пролива, который соединяет Оманский залив с Персидским, чтобы защитить свои корабли от захватов Ираном, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США на условиях анонимности.

Собеседник AP добавил, что США все больше обеспокоены ростом связей между Ираном, Россией и Сирией.

Чиновник сказал, что США отправят истребители F-16 в регион Персидского залива в эти выходные для того, чтобы усилить штурмовики A-10, которые патрулировали там больше недели.

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Этот шаг был сделан после того, как на прошлой неделе Иран попытался захватить два нефтяных танкера вблизи пролива, открыв огонь по одному из них.

Военно-морские силы США заявили, что в обоих случаях корабли ВМС Ирана отступили, когда на место прибыл американский эскадренный миноносец с управляемыми ракетами USS McFaul.

Представитель оборонного ведомства сказал, что F-16 будут обеспечивать воздушное прикрытие кораблей, движущихся по водному пути, и увеличат видимость военных в этом районе, как сдерживающий фактор для Ирана.

Он добавил, что США рассматривают ряд военных вариантов противодействия усилению российской агрессии в небе над Сирией, которая усложнила попытки нанести удар по лидеру группировки Исламское государство.

Чиновник отказался рассказать детали, но сказал, что США «не уступят ни одной территории» и будут продолжать выполнять операции в западной части страны с миссиями против Исламского государства.

По словам чиновника, российская военная активность, частота и агрессивность которой возросла с марта, связана с растущим сотрудничеством и координацией между Москвой, Тегераном и сирийским правительством в попытке заставить США покинуть Сирию.

Чиновник объяснил это тем, что Россия «обязана Ирану» за его поддержку в войне против Украины, а Тегеран хочет, чтобы США вышли из Сирии для более легкой передачи летальной помощи ливанской Хезболле и угроз Израилю.

В Сирии сейчас постоянно находятся около 900 военнослужащих США, а остальные приезжают для выполнения миссий против боевиков группировки Исламское государство.