Силы сдерживания РФ в Европе. США направляют в Польшу шесть истребителей
F-22 Raptor (Фото:af.mil)
США направляют в Польшу шесть истребителей F-22 Raptor для поддержки миссии НАТО по воздушному прикрытию. Самолеты станут частью сил сдерживания РФ в Европе.
Об этом сообщает Stars and Stripes.
Шесть F-22 Raptor из 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи, базирующейся на Аляске, прибыли на авиабазу Лейкенхит в Англии и вскоре дополнят миссию по сдерживанию российской агрессии на восточном фланге альянса на авиабазе в Ласке, Польша.
Истребитель F-22 Raptor считается первым американским военным самолетом пятого поколения. Он способен выполнять задачи как «воздух-воздух», так и «воздух-земля».
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