Силы сдерживания РФ в Европе. США направляют в Польшу шесть истребителей

28 июля, 03:46
F-22 Raptor (Фото:af.mil)

F-22 Raptor (Фото:af.mil)

США направляют в Польшу шесть истребителей F-22 Raptor для поддержки миссии НАТО по воздушному прикрытию. Самолеты станут частью сил сдерживания РФ в Европе.

Об этом сообщает Stars and Stripes.

Шесть F-22 Raptor из 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи, базирующейся на Аляске, прибыли на авиабазу Лейкенхит в Англии и вскоре дополнят миссию по сдерживанию российской агрессии на восточном фланге альянса на авиабазе в Ласке, Польша.

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Истребитель F-22 Raptor считается первым американским военным самолетом пятого поколения. Он способен выполнять задачи как «воздух-воздух», так и «воздух-земля».

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Польша НАТО Истребители Польша-США Война в Украине F-22 Raptor США-ЕС Война России против Украины

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