США направляют в Польшу две батареи Patriot 9 марта, 06:55 Цей матеріал також доступний українською Зенитно-ракетный комплекс Patriot (Фото:MissGarfield/flickr)

США направляют в Польшу две батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot для противодействия любой потенциальной угрозе союзникам США и НАТО во время войны России против Украины.

Об этом сообщил 8 марта представитель Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM) Адам Миллер, пишет CNN.

Комплексы Patriot предназначены для уничтожения приближающихся баллистических ракет малой дальности, самолетов и крылатых ракет.

«Это разумная мера защиты, которая подкрепляет нашу приверженность Статье 5 [Договора НАТО] и никоим образом не будет способствовать каким-либо наступательным операциям. Каждый наш шаг направлен на сдерживание агрессии и успокоение наших союзников», — говорится в заявлении Миллера.

Вчера в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что Польша готова немедленно и бесплатно переместить все свои самолеты МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение США.

В Минобороны США ответили, что не считают такое предложение резонным.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.