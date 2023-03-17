США направили новый беспилотник в сторону Крыма. Он залетел в акваторию Черного моря 17 марта, 12:24 Беспилотник RQ-4 Global Hawk (Фото:US Air Force/flickr)

США направили новый разведывательный беспилотник в сторону оккупированного Россией Крыма в пятницу, 17 марта. Об этом свидетельствуют данные Flightradar.

Согласно им, дрон RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 вошел в акваторию Черного моря. Как сообщает Крым.Реалии, беспилотник взлетел с авиабазы Сигонелла у итальянского города Катания и затем он кружил в воздушном пространстве Румынии.

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Фото: Flightradar

В Европейском командовании ВС США сообщили, что утром 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

В минобороны России утверждают, что якобы «не вступали в контакт» с дроном и тот сам после «резкого маневрирования» «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты». Опубликовав 16 марта видео, США доказали, что это не так.

После инцидента в Госдеп США вызвали посла России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки», и минимизировали его разведывательную ценность. В Белом доме не уверены, что США смогут найти упавший беспилотник в Черном море.

CNN сообщил, что американцы дистанционно стерли конфиденциальные данные с MQ-9 Reaper до падения дрона в воду, а россияне добрались до места падения.