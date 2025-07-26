США в ООН напомнили России об ультиматуме Трампа по 50 дням для мира и раскритиковали Китай

Ультиматум американского президента Дональда Трампа стране-агрессору России о необходимости завершить войну в Украине в течение 50 дней действует, США не исключают «дальнейших мер».

Об этом заявила и.о. постоянного представителя США при ООН Дороти Ши на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает Укринформ.

«14 июля президент США предупредил [российского диктатора Владимира] Путина о необходимости заключить мирное соглашение в течение 50 дней. Если РФ не согласится в течение этого срока прекратить атаки, США готовы принять дальнейшие меры», — отметила она.

Дороти Ши напомнила, что Совбез ООН более 100 дней назад принял резолюцию, призывающую к быстрому прекращению войны и установлению прочного мира в Украине.

Однако, по ее словам, хотя это «поспособствовало» переговорам в Саудовской Аравии и Стамбуле, прогресс «далеко не соответствует действиям, необходимым для мира».

Представительница США также раскритиковала Китай за продолжение экспорта в РФ товаров двойного назначения, которые помогают стране-агрессору производить оружие и наносить удары по мирным городам Украины.

Она добавила, что заявление Пекина о введении «строгого» контроля за экспортом товаров двойного назначения «рассыпается» на фоне ежедневного выявления компонентов китайского производства в дронах, оружии и транспорте, которые Россия использует против Украины.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на требование президента США пойти на мирное соглашение, заявив, что «мы это проходили».

"…50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили… Против нас уже введено беспрецедентное количество санкций, мы справляемся. Не сомневаюсь, что мы справимся", — цинично заявил Лавров.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал разглагольствования Лаврова, отметив, что он «теряется в реальном положении дел».

15 июля Трамп заявил, что «конечный срок», который он установил для России, может закончиться раньше, чем через 50 дней.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что установленный президентом США 50-дневный срок для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ означает еще почти два месяца смертей и разрушений.