Накануне промежуточных выборов. США нанесли удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе

В понедельник, 2 ноября, США нанесли серию ударов по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе в ответ на обстрелы со стороны Ирана.

Об этом сообщает BBC.

Иранское государственное агентство IRNA сообщило о нескольких взрывах на острове.

По словам американских чиновников, удары носили ограниченный характер. Также отмечается, что это было ответом на обстрел американского самолета со стороны Корпуса стражей исламской революции Ирана.

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Издание отмечает, что США нанесли удары накануне промежуточных выборов в США, по итогам которых станет ясно, какая партия, республиканцы или демократы, будет контролировать Конгресс.

2 ноября президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не спешит наращивать удары по Ирану.

«Так или иначе, мы что-нибудь сделаем, но спешить некуда. Мы финансово их парализовали. У них нет денег, нет бензина, и их народ начинает от этого очень уставать».

В последние дни усилились предположения о том, что после промежуточных выборов США могут вновь начать масштабные удары по Ирану. Однако, отвечая в понедельник на вопрос журналиста, так ли это, Трамп сказал: «Нет».

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что представители администрации Трампа предупредили страны Персидского залива о возможной короткой, но интенсивной кампании против Ирана после выборов в Конгресс 3 ноября. Сам Трамп на прошлой неделе на митинге заявил, что США могут повторить массированные весенние бомбардировки Ирана, если Тегеран не согласится на сделку.

Пентагон уже ведет подготовку: перебрасывает на Ближний Восток дополнительные средства ПВО, боеприпасы и снаряжение, а также вывел часть военнослужащих с баз, которые считает уязвимыми. Армия США также перебрасывает в Израиль еще одну батарею Patriot. Как отмечает издание, это происходит на фоне нехватки перехватчиков, запасы которых США пытаются пополнить.

23 октября на предвыборном митинге во Флориде Трамп заявил, что США могут провести еще одну военную операцию против Ирана. Спустя два дня, накануне парламентских выборов в Израиле, премьер-министр Биньямин Нетаньяху опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение ядерного взрыва в Тель-Авиве и предупредил об угрозе «второго Холокоста» в случае, если Иран получит ядерное оружие.

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Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября 2026 года. Американцы изберут всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

Согласно результатам опроса The Washington Post, ABC News и Ipsos, обнародованным 18 октября, деятельность Трампа одобряют лишь 33% американцев, а 66% — не одобряют. Это самый низкий показатель за оба его срока.

Ещё в феврале, согласно опросу The Economist, почти половина американцев охарактеризовала бы Трампа как «коррумпированного», «расистски настроенного» и «жестокого». В том же месяце США начали войну с Ираном. Как отмечает Reuters, именно с тех пор популярность президента падает: война нарушила поставки нефти с Ближнего Востока, а цены на топливо приблизились к рекордным.

В апреле рейтинг одобрения Трампа впервые опустился до 37%. Тогда американцы также называли войну с Ираном и рост расходов в числе главных поводов для беспокойства.

26 октября издание Axios сообщило, что ведущие американские демократы, которые в 2027 году могут занять влиятельные посты, требуют от крупных банков и портов сохранять документацию, касающуюся сделок с российским дизельным топливом. Таким образом они готовят почву для расследования деятельности Трампа.