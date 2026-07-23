США начали наносить новые удары по объектам Ирана

В ночь на 23 июля американские военные начали наносить новые удары по военным объектам Ирана.

Об этом сообщает Центральное военное командование США.

Отмечается, что американская армия начала новую серию ударов по иранским объектам.

«Эта операция будет проводиться с целью дальнейшего ослабления способности Ирана представлять угрозу для гражданских моряков и коммерческих судов, проходящих через региональные воды», — говорится в сообщении.

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22 июля президент США Дональд Трамп заявил, что каждый раз, когда Иран будет атаковать судно в Ормузском проливе, США будут уничтожать мост или электростанцию.

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Как отметило AP, предупреждение Трампа появилось после того, как США нанесли очередную серию ударов по Ирану. Операция началась 20 июля с целью дальнейшего ослабления иранского военного потенциала, используемого для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Удары США по Ирану — что известно

5 июля Вооруженные силы США нанесли массированный удар по военным объектам в Иране, поразив более 140 целей. Операция была проведена в ответ на обстрел силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) коммерческого контейнеровоза под флагом Кипра в Ормузском проливе.

8 июля Центральное командование США (CENTCOM) нанесло вторую серию авиаударов по южным регионам Ирана, в частности по портовым городам Чабахар и Бушир, в ответ на удары иранских беспилотников по трем торговым танкерам.

14 июля Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по Кувейту, Бахрейну и Иордании. В Тегеране тогда заявили, что эти атаки стали ответом на удары США.

15 июля Центральное командование США сообщило, что Штаты возобновили морскую блокаду Ирана.

17 июля Иран нанес удар по территории Сирии — впервые с начала войны на Ближнем Востоке в феврале 2026 года. Тогда КСИР атаковал командный центр специальных операций США в Эт-Танфе на востоке Сирии, однако, по сообщениям сирийских источников, военная база не пострадала.

Также 17 июля американские войска серией ударов уничтожили несколько ключевых мостов в Иране. Главной целью атак был город Бендер-Аббас, где расположены штаб и главная база иранских ВМС.