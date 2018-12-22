США намерены выделить ВМС Украины $10 млн из-за агрессии РФ в Керченском проливе Сегодня, 06:08 8 Цей матеріал також доступний українською Великобритания и Литва тоже намерены увеличить свою помощь Киеву в сфере безопасности

США намерены выделить Украине дополнительные 10 млн долларов на укрепление потенциала военно-морских сил после инцидента в Керченском проливе, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

"В ответ на опасную эскалацию России и необоснованное нападение 25 ноября на три украинских военно-морских судна возле Керченского пролива Государственный департамент, при условии одобрения Конгрессом, выделит дополнительно $10 млн для дальнейшего наращивания военно-морских возможностей Украины", - говорится в сообщении.

В Госдепе также отметили, что приняли такое решение "в знак солидарности с Литвой и Великобританией", которые тоже намерены увеличить свою помощь Киеву в сфере безопасности.

"Соединенные Штаты призывают Россию незамедлительно вернуть Украине задержанные суда и арестованных украинских моряков, держать Керченский пролив и Азовское море открытыми для транзита в украинские порты и из них, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая ее территориальные воды", - отметили в Госдепе.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

Реконструкция событий в Керченском проливе

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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