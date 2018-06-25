25 июня 2018, понедельник

США намерены ограничить инвестиции Китая в американские технологические компании - WSJ

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Вашингтон готов заблокировать инвестиции Китая в американские компании, которые занимаются

Вашингтон готов заблокировать инвестиции Китая в американские компании, которые занимаются "промышленно значимыми технологиями"

Министерство финансов США разрабатывает нормы, которые заблокируют китайским компаниям возможность инвестировать в технологические фирмы в США, а также заблокируют дополнительный экспорт технологий в Пекин, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает DW.

Как сообщаетя, ограничения могут коснуться компаний, в которых Китай владеет не менее чем 25-процентной долей. Разработка норм еще не закончена и у представителей индустрии будет возможность высказаться, прежде чем нововведения вступят в силу.

Отмечается, что официально о новых мерах может быть объявлено в конце июня.

По данным WSJ, новые правила призваны расширить контроль над экспортом, остановить передачу значимых технологий в Китай и предотвратить продвижение Пекина в реализации стратегии Made in China 2025, цель которой - сделать Китай глобальным лидером в десяти технологических областях.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил уверенность, что сумеет урегулировать торговые споры с Китаем.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Китаю, что США могут ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из КНР на сумму $200 млрд. В Китае ответили, что примут ответные меры в случае введения США новых пошлин.

Напомним, 15 июня США ввели пошлины в 25% на китайскую технику.

16 июня Китай зеркально ответил на введение американских пошлин.

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