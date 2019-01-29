США намерены лишить правительство Венесуэлы источников дохода - Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон продолжает искать возможности для лишения правительства республики источников дохода.
"Мы продолжаем искать все пути, чтобы отрезать нелегитимный режим Мадуро от источников дохода, а также обеспечить временного президента Гуаидо и народ Венесуэлы ресурсами и поддержкой, в которых они нуждаются, чтобы вернуть демократию в Венесуэлу», - написал он в Twitter.
Ранее Минфин США ввел санкции против PDVSA - ее активы на сумму в $7 млрд будут заморожены. При этом, "дочка" компании, Citgo, сможет продолжить свою работу, если не будет передавать деньги PDVSA.
Николас Мадуро заявил, что новые санкции США направлены на то, чтобы получить контроль над Citgo.