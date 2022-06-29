В том числе РФ и Китай. США наказали компании девяти стран за нарушение санкций

29 июня, 06:03
Министерство торговли США (Фото:facebook.com/Commercegov)

Министерство торговли США (Фото:facebook.com/Commercegov)

Министерство торговли США внесло 36 компаний из девяти стран в список структур, которым ограничен доступ к американским технологиям и товарам. Они нарушили законы США о международных санкциях.

Об этом пишет Голос Америки.

Из 36 компаний, 25 базируются в КНР, остальные – в России, ОАЭ, Литве, Пакистане, Сингапуре, Великобритании, Узбекистане и Вьетнаме.

В частности, российское ООО Intertech Instruments наказали за незаконные поставки в Иран.

Видео дня
Читайте также:

США расширили антироссийские санкции (Фото:REUTERS/Carlos Barria) Канделаки, предшественник Шойгу и «правительство» псевдореспублик. США расширили персональные санкции против России

Шесть компаний наказаны за поддержку российского военно-промышленного потенциала в нарушение вступившего в силу санкционного режима после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Читайте также:
Санкции против России — долгосрочная игра. Как ее выиграть

Ранее официальные лица говорили, что Китай в целом выполняет условия международных санкций, введенных в отношении России после вторжения в Украину.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Торговые санкции Санкции против России Санкции США Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X