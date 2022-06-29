В том числе РФ и Китай. США наказали компании девяти стран за нарушение санкций 29 июня, 06:03 Министерство торговли США (Фото:facebook.com/Commercegov)

Министерство торговли США внесло 36 компаний из девяти стран в список структур, которым ограничен доступ к американским технологиям и товарам. Они нарушили законы США о международных санкциях.

Об этом пишет Голос Америки.



Из 36 компаний, 25 базируются в КНР, остальные – в России, ОАЭ, Литве, Пакистане, Сингапуре, Великобритании, Узбекистане и Вьетнаме.

В частности, российское ООО Intertech Instruments наказали за незаконные поставки в Иран.

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Шесть компаний наказаны за поддержку российского военно-промышленного потенциала в нарушение вступившего в силу санкционного режима после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Ранее официальные лица говорили, что Китай в целом выполняет условия международных санкций, введенных в отношении России после вторжения в Украину.

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