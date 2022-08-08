США надеются, что войну в Украине удастся решить дипломатическим путем — Блинкен
Энтони Блинкен (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)
США надеются, что военный конфликт в Украине удастся решить дипломатическим путем.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters.
Он подчеркнул, что на данном этапе США будут отстаивать суверенитет Украины.
«США надеются, что ситуация на Украине будет со временем урегулирована дипломатически. Но пока надо отстаивать ее суверенитет», — заявил он.
5 августа стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи для Украины на 1 миллиард долларов.
На данный момент документ еще не подписан, однако в его нынешнем виде пакет можно оценить в 1 миллиард долларов. Он будет включать боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.
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