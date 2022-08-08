США надеются, что войну в Украине удастся решить дипломатическим путем — Блинкен

8 августа, 17:00
Энтони Блинкен (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Энтони Блинкен (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

США надеются, что военный конфликт в Украине удастся решить дипломатическим путем.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что на данном этапе США будут отстаивать суверенитет Украины.

Читайте также:
Сенаторы США оказывают давление на Байдена для признания России спонсором терроризма

«США надеются, что ситуация на Украине будет со временем урегулирована дипломатически. Но пока надо отстаивать ее суверенитет», — заявил он.

Видео дня

5 августа стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи для Украины на 1 миллиард долларов.

https://www.youtube.com/watch?v=PbIuegkqWfs

На данный момент документ еще не подписан, однако в его нынешнем виде пакет можно оценить в 1 миллиард долларов. Он будет включать боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Российская агрессия Военная помощь Энтони Блинкен Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Дружба с границами и без. В какую игру решили сыграть Китай и Россия

Опыт России должен предупредить Китай о ловушках, сопровождающих любые военные действия, даже когда шансы выглядят очень благоприятными. Однако и здесь не все так просто

8 августа, 08:50
Мнения
Шансы Владимира Зеленского во второй раз возглавить страну напрямую зависят от успехов Украины в войне с Россией, полагает социолог Владимир Паниотто (Фото:ПСОПУ)
Второй срок Зеленского /
Социолог Паниотто — о политических симпатиях украинцев после войны и рисках для рейтинга президента
8 августа, 07:12
Политика
Каждые отношения уникальны, но у них могут быть определенные общие черты (Фото:Toa Heftiba/Unsplash)
Основа ваших отношений /
Шесть привычек счастливых пар
7 августа, 07:00
Счастье
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X