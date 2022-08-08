США надеются, что войну в Украине удастся решить дипломатическим путем — Блинкен 8 августа, 17:00 Энтони Блинкен (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

США надеются, что военный конфликт в Украине удастся решить дипломатическим путем.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что на данном этапе США будут отстаивать суверенитет Украины.

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«США надеются, что ситуация на Украине будет со временем урегулирована дипломатически. Но пока надо отстаивать ее суверенитет», — заявил он.

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5 августа стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи для Украины на 1 миллиард долларов.

На данный момент документ еще не подписан, однако в его нынешнем виде пакет можно оценить в 1 миллиард долларов. Он будет включать боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.



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