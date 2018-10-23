США начали первую кибероперацию по противодействию российской пропаганде - NYT

Киберкомандование США начало первую кибероперацию по противодействию российской дезинформации в рамках защиты американских промежуточных выборов в ноябре, сообщает The New York Times.
Как сообщают источники издания, операция нацелена против отдельных ранее выявленных российских оперативников, с целью удержать их от распространения дезинформации.
Американские официальные лица также заявили, что операция является одним из проявлений более широких усилий, в том числе, по чистке соцсетей от поддельных аккаунтов, которые распространяют пропаганду и фейки. Источник не сообщил количество людей, против которых начата спецоперация и отказался уточнить методы работы с "объектами".
Киберкомандование США было основано в 2009 году для защиты военных сетей, но оно также предполагает проведение наступательных операций.
После выборов президента США осенью 2016 ЦРУ пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения во время кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа.
Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". Документ имеет и секретную версию, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.
Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на американские выборы.
Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года. Москва отрицает свое вмешательство в американскую предвыборную кампанию.
Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США официально объявил о завершении расследования вмешательства России в выборы президента США в 2016 году и обнародовал рассекреченную версию отчета. В документе указано, что не было обнаружено доказательств того, что избирательный штаб Дональда Трампа вступил в сговор с Москвой во время президентской кампании 2016 года.
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