23 октября 2018, вторник

США начали первую кибероперацию по противодействию российской пропаганде - NYT

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Операция нацелена против отдельных ранее выявленных российских оперативников (иллюстративное фото)

Операция нацелена против отдельных ранее выявленных российских оперативников (иллюстративное фото)

Киберкомандование  США начало первую кибероперацию по противодействию российской дезинформации в рамках защиты американских промежуточных выборов в ноябре, сообщает The New York Times.

Как сообщают источники издания, операция нацелена против отдельных ранее выявленных российских оперативников, с целью удержать их от распространения дезинформации.

Американские официальные лица также заявили, что операция является одним из проявлений более широких усилий, в том числе, по чистке  соцсетей от поддельных аккаунтов, которые распространяют пропаганду и фейки. Источник не сообщил количество людей, против которых начата спецоперация и отказался уточнить методы работы с "объектами".

Киберкомандование США было основано в 2009 году для защиты военных сетей, но оно также предполагает проведение наступательных операций.  

После выборов президента США осенью 2016 ЦРУ пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения во время кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". Документ имеет и секретную версию, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на американские выборы.

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года. Москва отрицает свое вмешательство в американскую предвыборную кампанию.

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США официально объявил о завершении расследования вмешательства России в выборы президента США в 2016 году и обнародовал рассекреченную версию отчета. В документе указано, что не было обнаружено доказательств того, что избирательный штаб Дональда Трампа вступил в сговор с Москвой во время президентской кампании 2016 года.

Журнал Новое Время №38

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