Президент США Дональд Трамп якобы заявил, что операция против Ирана «фактически завершена». Белый дом теперь делает акцент на удержании перемирия и морской блокаде в районе Ормузского пролива.

Об этом пишет Fox News.

Журналистка Fox News Мария Бартиромо в коротком видео, после интервью с Трампом сообщила, что президент США заявил, что война против Ирана «завершена»

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Также отмечается, что президент считает перемирие с Ираном «хорошо держащимся», а также подтверждает запуск американской блокады Ормузского пролива. Это свидетельствует, что Вашингтон в своей публичной риторике переходит от фазы активных боевых действий к фазе давления, сдерживания и контроля морских маршрутов.

Fox News также сообщает, что во время разговора с Бартиромо Трамп заявил о развертывании американских минных тральщиков в районе Ормузского пролива. По его словам, к этой работе присоединяются и союзники, в частности Великобритания. Именно эти шаги Белый дом сейчас подает как следующий этап после провала переговоров с Ираном.

Интервью с президентом США Дональдом Трампо Fox News обнародует позже.

Переговоры США с Ираном — что известно

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на прекращение огня с Ираном на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Он указал, что США уже «достигли и превысили все военные цели», а также «значительно продвинулись» в достижении окончательного мирного соглашения.

Впоследствии Трамп заявил о «окончательной» победе США в войне против Ирана. Высший совет национальной безопасности Ирана, в свою очередь, тоже заявил о «победе» на фоне прекращения огня и о том, что «врага [удалось довести] до состояния исторической беспомощности и окончательного поражения».

10 апреля американский президент предупредил Иран, что Соединенные Штаты могут возобновить военные действия, если не будет заключено мирное соглашение. Также Трамп заявил, что у Тегерана «нет карт» накануне переговоров.



12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров в Пакистане заявил, что переговоры с Ираном завершились безрезультатно.

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В этот день близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) иранское информационное агентство Fars сообщило, что Тегеран в ходе переговоров отверг условия Вашингтона по Ормузскому проливу и ядерной энергетике.

13 апреля издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что посредники из Пакистана, Египта и Турции продолжат переговоры с США и Ираном — в надежде, что стороны смогут прийти к согласию о прекращении войны.