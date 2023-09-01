США наблюдают значительный прогресс ВСУ на юге за последние 72 часа — Кирби 1 сентября, 18:11 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Украинские силы в районе Запорожской области достигли прогресса, сообщил в пятницу, 1 сентября, официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Об этом сообщает Guardian.

По его словам, за последние 72 часа Соединенные Штаты наблюдали значительный прогресс украинских сил на юге в районе Запорожской области.

Кирби также заявил, что не в состоянии подтвердить сообщения о том, что российские межконтинентальные баллистические ракеты Сармат, способные нести ядерное оружие, поставлены на боевое дежурство.

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Ранее издание WSJ со ссылкой на источники сообщало, что Силам обороны Украины удалось прорвать основную линию обороны российских оккупантов на юго-востоке страны.

По данным Генштаба, ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

Бойцы продвигаются дальше от Роботино до Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

27 августа американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что ВСУ достаточно продвинулись, чтобы атаковать на юге вторую линию оборонительных укреплений России. Военные рассказали, что оккупанты успели возвести прочную оборону, в том числе бетонные сооружения, и бойцы «прорубили» проходы в минных полях, чтобы их техника и пехота могли наступать и двигаться вперед.