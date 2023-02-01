США уже на этой неделе могут объявить о передаче Украине дальнобойных ракет GLSDB — WSJ

1 февраля, 20:28
Поделиться:
Снаряд GLSDB (Фото:boeing.co.kr)

Снаряд GLSDB (Фото:boeing.co.kr)

США уже в пятницу, 3 февраля, могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который впервые войдут «умные ракеты» GLSDB с дальностью до 150 км. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в среду, 1 февраля.

По данным WSJ, ракеты будут поставлять через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), которая финансирует покупку или производство нового оружия и систем. Обычно техника, финансируемая USAI, доставляется в Украину дольше, чем переданная из запасов США.

Видео дня

Читайте также:

О том, что в новый пакет военной помощи Украине от США впервые войдут дальнобойные ракеты, ранее сообщало агентство Reuters.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее называл дальнобойные ракеты одной из трех тем вооружений (вместе с танками и истребителями), по которым у союзников Украины пока нет политического решения. В январе партнеры согласились передать Украине первые тяжелые западные танки — Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams.

Читайте также:
Инфографика: NV

GLSDB — совместная разработка американской компании Boeing и шведской Saab. Эти боеприпасы можно запускать из уже имеющихся в Украине установок HIMARS и M270, писал итальянский военный эксперт Томас Тейнер. Для наведения на цель GLSDB имеет инерционную навигационную систему и использует GPS. После запуска бомба разворачивает крылья и фактически планирует к своей цели.

20 января США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов, который включает БМП Bradley, БТР Stryker, системы ПВО Avenger, высокоточные 155-мм артиллерийские снаряды и не только.

https://www.youtube.com/embed/RXlVm_v9-bs
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Ракеты Военная помощь Поставки оружия Украина-США The Wall Street Journal

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X