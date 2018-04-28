США может увеличить количество военослужащих в Польше – Мэттис

Глава Пентагона Джеймс Мэттис допускает увеличение военного контингента США в Польше. Об этом он заявил во время встречи с польским министром обороны Мариушем Блащаком, сообщает DW.

Глава оборонного ведомства США подчеркнул, что Польша является союзником Америки по НАТО.

"Мы размещаем войска в НАТО в соответствии с потребностями в обеспечении безопасности. Поэтому мы всегда открыты для подобных дискуссий", – заявил Мэттис.

Напомним, в 2017 году Польша подписала с США меморандум о закупке ракетных систем Patriot.

28 марта, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение на закупку у США систем противовоздушной обороны Patriot стоимостью $4,75 млрд.