США планируют выделить $11 млрд для борьбы с возможным продовольственным кризисом в мире 17 мая, 04:24 Цей матеріал також доступний українською Представительница США при ООН посол Линда Томас-Гринфилд (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Белый дом прорабатывает с Конгрессом возможность утверждения пакета реагирования на угрозы глобальной продовольственной безопасности. Он будет предусматривать выделение $11 миллиардов долларов в течение трех лет.

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Об этом заявила постоянный представитель США при ООН посол Линда Томас-Гринфилд.

«Мы готовы обеспечить более $1 миллиарда в течение следующих месяцев для гуманитарной поддержки тех стран, которые пострадали от неспровоцированной войны России против Украины, и (для реагирования – ред.) на масштабные последствия для всего мира. Мы работаем с Конгрессом над тем, чтобы инвестировать более $11 миллиардов в течение следующих трех лет, чтобы реагировать на угрозы продовольственной безопасности», - сказала посол.

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Она подчеркнула, что ситуация с голодом, в частности, в странах Африки и Ближнего Востока, в последнее время оставалась сложной.

Она подтвердила, что на международном уровне продолжаются дискуссии о возможностях установления гуманитарных коридоров для транспортировки пищевых продуктов. «Мы знаем, что Черное море заминировано, россияне в дальнейшем не дают украинским судам зайти или выйти», — отметила посол, добавив, что этот вопрос также обсуждается и с Украиной.

Томас-Гринфилд добавила, что ситуация нуждается в немедленном реагировании.

«Мы уже видим последствия для Украины, и мы делаем все возможное, чтобы смягчить их, в том числе, пытаясь обеспечить вывоз украинского зерна на рынки», — отметила представительница США при ООН.

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