США угрожали ввести 17-процентные пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции ЕС в ходе торгового конфликта с Брюсселем, сообщило издание Financial Times со ссылкой на три источника, информированные о переговорах.

Чиновники Евросоюза охарактеризовали этот шаг как эскалацию спора. FT обращает внимание на то, что угроза прозвучала за несколько дней до 9 июля — крайнего срока для заключения соглашения между США и ЕС.

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп ввел 20-процентную «взаимную» пошлину в апреле, но уменьшил ее до 10 процентов до 9 июля, чтобы обеспечить переговоры. До недавнего времени чиновники ЕС ожидали, что переговоры с США будут предусматривать таможенные сборы на уровне базовой ставки.

Пока непонятно, будут ли 17-процентные пошлины на продукты питания дополнением к другим пошлинам, объявленным Трампом, или будут введены вместо них.

Трамп требовал, чтобы Брюссель предоставил американским компаниям широкие исключения из правил и сократил торговый профицит с США, но чиновники ЕС отклонили последние предложения Вашингтона относительно любых таких исключений и пошлин на продукты питания.

ЕС пытается обеспечить исключения для некоторых товаров, например, авиационных деталей и спиртных напитков.

По данным источников издания, обе стороны работают над пятистраничным проектом «предварительного соглашения», но пока в нем очень мало согласованного текста.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 3 июля, что надеется на предварительное соглашение, которое позволит сторонам продолжать переговоры до окончательного соглашения. Однако Вашингтон подталкивает страны к заключению обязывающих соглашений до срока, установленного Трампом, отмечает издание.

По данным FT, комиссара ЕС по вопросам торговли Мароша Шефчовича предупредили о предложенных 17-процентных пошлинах на агропродовольственную продукцию 3 июля во время встреч в Вашингтоне, а послы 27 стран-членов ЕС были проинформированы 4 июля.

Стоимость экспорта агропродовольственной продукции ЕС в США, включая такие продукты как вино, в прошлом году составила 48 миллиардов евро, напоминает издание.

В статье отмечается, что позиции стран ЕС относительно требований Трампа разделены: часть из них готова согласиться на некоторые более высокие пошлины в обмен на период определенности, другая часть хочет принять ответные меры, чтобы заставить США пойти на компромисс.

В частности, Фридрих Мерц, канцлер Германии, крупнейшей и наиболее экспортнозависимой экономики ЕС, давил на комиссию, которая руководит торговой политикой, чтобы она согласилась на быстрое соглашение. Мерц стремится освобождения от секторальных тарифов Трампа в размере 25% на транспортные средства и 50% на сталь, пишет FT.

Два информированных лица сообщили изданию, что несколько послов вмешались во встречу 4 июля, настаивая на более решительном сопротивлении Вашингтону.

Двое дипломатов ЕС заявили, что США наметили три сценария на 9 июля: для стран с «предварительным соглашением» будут сохранены 10-процентные пошлины с возможным дальнейшим снижением на более позднем этапе; для стран, которые не смогут достичь такого соглашения, пошлины вернутся к уровню, объявленному в апреле, пока не будет заключено соглашение; более высокие пошлины будут применены к странам, которые, по мнению США, не ведут переговоры добросовестно.

Пока ЕС готовит возможные ответные меры на пошлины США на свою продукцию, государства-члены уже одобрили контрпошлины на 21 млрд евро годового экспорта США с 14 июля. Комиссия собирает пакет на дополнительные 95 млрд евро, в частности на самолеты и продукты питания.

Представитель комиссии заявил: «Позиция ЕС была четкой с самого начала: мы выступаем за решение, достигнутое путем переговоров с США, и это остается нашим приоритетом… В то же время мы готовимся к возможности того, что удовлетворительное соглашение не будет достигнуто».

Торговый конфликт США с ЕС

4 июля агентство Reuters сообщило, что представители Евросоюза пока не смогли добиться прорыва в переговорах с Белым домом о пошлинах и, по всей вероятности, торговую сделку не удастся заключить до 9 июля — крайнего срока, установленного президентом Трампом.

23 мая президент США Дональд Трамп объявил о введении 50% тарифа на все товары, импортируемые из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года.

«Их существенные торговые барьеры, НДС, бессмысленные корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, валютные манипуляции, несправедливые и необоснованные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту в размере более $250 млрд в год, что является абсолютно неприемлемым», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Однако 26 мая Трамп отменил свое решение, после разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен он отметил, что решил продолжить торговые переговоры с ЕС до 9 июля.

Позже фон дер Ляйен в соцсети X сообщила, что провела «хороший разговор» с Трампом, и отметила, что «для достижения хорошего соглашения нам понадобится время до 9 июля».

1 июля агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Евросоюз готов согласиться на торговую сделку с США, которая будет включать универсальную пошлину в 10% на значительную часть экспортной продукции блока. При этом в Брюсселе настаивают, чтобы Вашингтон снизил ставки для ключевых секторов производства.