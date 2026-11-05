Конгресс США с января 2027 года может проголосовать за возобновление помощи Украине, преодолев вето президента (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Получение контроля над обеими палатами Конгресса США по итогам промежуточных выборов позволит демократам с января проголосовать за возобновление прямой финансовой и военной помощи Украине, которую президент Дональд Трамп приостановил после возвращения в Белый дом, сообщает Reuters 4 ноября.

В материале говорится, что прямая помощь Украине пользуется широкой поддержкой со стороны законодателей-демократов и республиканцев.

После того как Демократическая партия восстановит контроль и над Сенатом, и над Палатой представителей, законодатели, вероятно, одобрят помощь Украине двумя третями голосов, чтобы преодолеть потенциальное вето Трампа. Помощники демократов уже заявили, что помощь Киеву является приоритетом.

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Они также могут проголосовать против возвращения российского дизельного топлива на мировые рынки, пишет Reuters.

Хотя окончательный размер демократического большинства еще не определен, поддержка Украины в прошлом была настолько сильной как со стороны этой партии, так и со стороны многих республиканцев, что Конгресс, возможно, сможет собрать достаточное большинство, чтобы Трамп не смог наложить вето, пишет Reuters.

Помимо вопроса об Украине, обновленный состав Конгресса может проголосовать за ограничение расходов на войну с Ираном, отмену военной помощи Израилю, ограничение общих военных расходов США и возобновление международной помощи, а также за ограничение влияния Вашингтона на политику стран Латинской Америки, полагает агентство.

Промежуточные выборы в США — что известно

3 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. По данным подсчета Associated Press, Демократическая партия одерживает уверенную победу над Республиканской, что позволит ей установить контроль над обеими палатами Конгресса.

Ожидается, что демократы получат не менее 54 мест из 100 в Сенате, тогда как республиканцы — 44. В Палате представителей демократы будут иметь не менее 240 мест из 435 против 147 у республиканцев. По состоянию на 5 ноября подсчет голосов продолжается.

Президент США Дональд Трамп на фоне поражения республиканцев заявил, что будет сотрудничать с демократами и не собирается накладывать вето на все их законы.

Он также согласился с тем, что война с Ираном и вызванное ею подорожание бензина стали причинами поражения республиканцев.

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Новый состав Конгресса должен принять присягу 3 января 2027 года.