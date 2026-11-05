Если преодолеют вето Трампа: контролируемый демократами Конгресс США может возобновить прямую помощь Украине — Reuters

5 ноября, 07:35
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Конгресс США с января 2027 года может проголосовать за возобновление помощи Украине, преодолев вето президента (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Конгресс США с января 2027 года может проголосовать за возобновление помощи Украине, преодолев вето президента (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Получение контроля над обеими палатами Конгресса США по итогам промежуточных выборов позволит демократам с января проголосовать за возобновление прямой финансовой и военной помощи Украине, которую президент Дональд Трамп приостановил после возвращения в Белый дом, сообщает Reuters 4 ноября.

В материале говорится, что прямая помощь Украине пользуется широкой поддержкой со стороны законодателей-демократов и республиканцев.

После того как Демократическая партия восстановит контроль и над Сенатом, и над Палатой представителей, законодатели, вероятно, одобрят помощь Украине двумя третями голосов, чтобы преодолеть потенциальное вето Трампа. Помощники демократов уже заявили, что помощь Киеву является приоритетом.

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Они также могут проголосовать против возвращения российского дизельного топлива на мировые рынки, пишет Reuters.

Хотя окончательный размер демократического большинства еще не определен, поддержка Украины в прошлом была настолько сильной как со стороны этой партии, так и со стороны многих республиканцев, что Конгресс, возможно, сможет собрать достаточное большинство, чтобы Трамп не смог наложить вето, пишет Reuters.

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Помимо вопроса об Украине, обновленный состав Конгресса может проголосовать за ограничение расходов на войну с Ираном, отмену военной помощи Израилю, ограничение общих военных расходов США и возобновление международной помощи, а также за ограничение влияния Вашингтона на политику стран Латинской Америки, полагает агентство.

Промежуточные выборы в США — что известно

3 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. По данным подсчета Associated Press, Демократическая партия одерживает уверенную победу над Республиканской, что позволит ей установить контроль над обеими палатами Конгресса.

Ожидается, что демократы получат не менее 54 мест из 100 в Сенате, тогда как республиканцы — 44. В Палате представителей демократы будут иметь не менее 240 мест из 435 против 147 у республиканцев. По состоянию на 5 ноября подсчет голосов продолжается.

Президент США Дональд Трамп на фоне поражения республиканцев заявил, что будет сотрудничать с демократами и не собирается накладывать вето на все их законы.

Он также согласился с тем, что война с Ираном и вызванное ею подорожание бензина стали причинами поражения республиканцев.

Новый состав Конгресса должен принять присягу 3 января 2027 года.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Конгресс США Дональд Трамп военная помощь США Демократическая партия США промежуточные выборы США

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