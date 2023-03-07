США оценивают украинских пилотов для возможного обучения на истребителях F-16 — CNN 7 марта, 10:00 Истребитель F-16 (Фото:Bernie C/flickr.com)

США работают с украинскими пилотами, чтобы определить, сколько времени потребуется на их обучение на истребителях F-16, сообщает CNN со ссылкой на три источника.



Два украинских пилота сейчас находятся на военной базе в Тусоне, штат Аризона, где их навыки проверяют на авиационных симуляторах 162-го истребительного крыла ВВС США, которое специализируется, в частности, на подготовке международных экипажей для управления самолетами четвертого поколения.

Видео дня

Один из чиновников сообщил CNN, что еще 10 украинских пилотов могут приехать в США для такой же оценки.

Хотя в настоящее время нет никаких признаков того, что летная подготовка ведется, этот шаг предполагает, что США не полностью закрыли дверь в вопросе предоставления F-16 Украине, отмечает телеканал.

В то же время чиновник Пентагона заявил, что украинские пилоты находятся в Аризоне для «ознакомительного мероприятия», которое он назвал «рутинной деятельностью в рамках нашего диалога между военными».

«Это мероприятие позволяет нам лучше помочь украинским пилотам стать более эффективными и дать им лучший совет о том, как развивать свои собственные возможности», — отметил он.

По его словам, «нет обновлений относительно F-16 для Украины» и нет немедленных планов по увеличению числа украинских пилотов в США.

Ранее СМИ сообщили, что двое украинских пилотов находятся в Аризоне для тренировок на авиасимуляторах и усовершенствования навыков.

В украинских Воздушных силах подтвердили, что два украинских пилота прибыли в США, где проходят ознакомление с американскими специалистами, чтобы исследовать уровень знаний и умений украинских авиаторов.

