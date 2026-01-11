Администрация США рассматривает возможность смягчения санкционного режима в отношении Венесуэлы, связывая это с восстановлением нефтяных поставок и запуском международных финансовых механизмов поддержки экономики страны.

Об этом сообщает Reuters.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дополнительные санкции против Венесуэлы могут быть отменены уже на следующей неделе.

По его словам, цель таких шагов — упростить продажу венесуэльской нефти и обеспечить возврат доходов от экспорта непосредственно в страну.

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«Мы отменяем санкции на нефть, которая будет продаваться», — сказал Бессент, комментируя планы пересмотра ограничений.

Минфин США также анализирует изменения, которые позволят репатриировать нефтяную выручку, ранее накапливавшуюся преимущественно на танкерах из-за санкционных ограничений.

Отдельно обсуждается вопрос замороженных средств Венесуэлы в МВФ. Речь идет почти о $5 млрд в специальных правах заимствования (SDR), к которым Каракас пока не имеет доступа.

США, которые имеют решающее влияние в Международном валютном фонде и Всемирном банке, готовы способствовать конвертации этих средств в твердую валюту для поддержки венесуэльской экономики.

По словам Бессента, МВФ и Всемирный банк уже инициировали контакты по Венесуэле. В то же время сотрудничество этих институтов со страной фактически было заморожено более двух десятилетий:

МВФ не работал с Венесуэлой более 20 лет,

последняя оценка ее экономики проводилась в 2004 году,

Всемирный банк выдал последний кредит в 2007 году.

В Минфине США ожидают, что небольшие частные компании могут достаточно быстро вернуться в нефтяной сектор Венесуэлы, даже если крупные игроки будут оставаться осторожными.

«Это типичное развитие событий: частные компании действуют быстро и очень быстро заходят на рынок», — отметил Бессент.

Он также подчеркнул, что Chevron продолжит работу в Венесуэле, а Экспортно-импортный банк США может присоединиться к обеспечению финансирования соответствующих проектов.

Операция США по вывозу Мадуро из Венесуэлы и ее последствия — главное

В ночь на 3 января в Каракасе были зафиксированы громкие взрывы, впоследствии над столицей Венесуэлы заметили самолеты и столбы дыма, также местные жители сообщали о частичном обесточивании города.

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Впоследствии Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции в Венесуэле и заявил, что диктатора Николаса Мадуро вместе с женой захватили бойцы американского отряда спецназначения, а затем вывезли из страны. По словам Трампа, операция была осуществлена совместно с правоохранительными органами США.

Президент США отметил, что госсекретарь Марко Рубио говорил с вице-президентом страны Делси Родригес, «и она, по сути, готова делать то, что мы считаем нужным, чтобы сделать Венесуэлу снова великой».

Как сообщило издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника, в результате военной операции США в Венесуэле погибли 80 человек, среди которых как военнослужащие, так и мирные жители.

Куба официально подтвердила, что в Венесуэле в результате атаки США погибли 32 кубинца — они, как говорилось в заявлении, выполняли миссии, представляя Революционные вооруженные силы и Министерство внутренних дел.

5 января Мадуро в суде в Нью-Йорке зачитали обвинения в наркотерроризме и обороте оружия. Он заявил, что не признает вины, и назвал себя «похищенным». Жена диктатора также не признала своей вины.

8 января министр внутренних дел и юстиции Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в результате атаки США погибло около 100 человек — среди них охрана диктатора Мадуро и кубинские солдаты.