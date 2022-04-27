США изучают возможность признания России спонсором терроризма — Блинкен 27 апреля, 23:56 Цей матеріал також доступний українською Энтони Блинкен в Сенате 27 апреля 2022 года (Фото:Carolyn Kaster/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обсуждает возможность признания России страной-спонсором терроризма.

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Отвечая на вопрос сенатора Линдси Грэма во время выступления в Сенате 27 апреля, Блинкен сказал:

«Мы обсуждаем это, юристы рассматривают этот вопрос. По моему мнению, сенатор, нет никаких сомнений в том, что россияне терроризируют украинский народ… Юристы работают над этим, чтобы убедиться, что предусмотренные законом основания [для включения в список спонсоров терроризма] будут соблюдены».

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После этого сенатор отметил, что, если нужно изменить закон для того, чтобы Россия попала под это определение, Сенат даст 100 голосов.

Сейчас в списке стран — спонсоров терроризма находятся Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что после зверств российских оккупантов в Украине мир должен признать Россию спонсором терроризма, и Киев будет настаивать на этом в переговорах с партнерами.

По информации источников The Washington Post, во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом Зеленский призвал его признать Россию государством — спонсором терроризма.

Российские оккупанты совершают зверства на временно захваченных территориях Украины, убивая, похищая, пытая и насилуя мирных жителей, а также умышленно наносят удары по гражданским объектам (больницам, школам, детским садам). Россияне блокируют населенные пункты, не позволяют эвакуировать мирных жителей и доставить гуманитарные грузы, лишая людей доступа к базовым потребностям. Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа.

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