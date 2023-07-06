Послу США в России впервые за несколько месяцев разрешили посетить задержанного корреспондента WSJ Эвана Гершковича

6 июля, 15:53
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Журналист Эван Гершкович (Фото:REUTERS/Евгения)

Журналист Эван Гершкович (Фото:REUTERS/Евгения)

Россия разрешила послу США в Москве посетить задержанного корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича «на взаимной основе». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД страны-агрессора РФ Марии Захаровой.

На этой неделе посол Линн Трейси смогла посетить Гершковича впервые с момента последнего визита в апреле.

В тот же день сотрудники российского посольства получили доступ к Владимиру Дунаеву, гражданину России, который находится под стражей в Огайо по обвинению в киберпреступности.

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На этой неделе Кремль заявил, что были «определенные контакты» с Соединенными Штатами по делу Гершковича, но «они должны осуществляться и продолжаться в полной тишине».

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Лефортовский суд арестовал Гершковича 30 марта. Спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он якобы занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Журналиста задержали в Екатеринбурге.

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материалы о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.

The Wall Street Journal отвергло утверждение российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.

США признали Гершковича неправомерно задержанным — это позволяет государству вести переговоры от его имени. Его делом будет заниматься подразделение Госдепартамента, которое обычно ведет переговоры по освобождению заложников.

Президент США Джо Байден заявил, что Гершкович «поехал в Россию, чтобы пролить свет на темноту», и сказал, что Вашингтон ежедневно работает над его освобождением.

По данным агентства Bloomberg, арест журналиста лично одобрил российский диктатор Владимир Путин.

Сам журналист категорически отрицает вину.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   США Россия Эван Гершкович

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