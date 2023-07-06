Послу США в России впервые за несколько месяцев разрешили посетить задержанного корреспондента WSJ Эвана Гершковича
Журналист Эван Гершкович (Фото:REUTERS/Евгения)
Россия разрешила послу США в Москве посетить задержанного корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича «на взаимной основе». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД страны-агрессора РФ Марии Захаровой.
На этой неделе посол Линн Трейси смогла посетить Гершковича впервые с момента последнего визита в апреле.
В тот же день сотрудники российского посольства получили доступ к Владимиру Дунаеву, гражданину России, который находится под стражей в Огайо по обвинению в киберпреступности.
На этой неделе Кремль заявил, что были «определенные контакты» с Соединенными Штатами по делу Гершковича, но «они должны осуществляться и продолжаться в полной тишине».
Лефортовский суд арестовал Гершковича 30 марта. Спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он якобы занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Журналиста задержали в Екатеринбурге.
Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материалы о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.
The Wall Street Journal отвергло утверждение российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.
США признали Гершковича неправомерно задержанным — это позволяет государству вести переговоры от его имени. Его делом будет заниматься подразделение Госдепартамента, которое обычно ведет переговоры по освобождению заложников.
Президент США Джо Байден заявил, что Гершкович «поехал в Россию, чтобы пролить свет на темноту», и сказал, что Вашингтон ежедневно работает над его освобождением.
По данным агентства Bloomberg, арест журналиста лично одобрил российский диктатор Владимир Путин.
Сам журналист категорически отрицает вину.