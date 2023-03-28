После атаки на MQ-9 Reaper. Новые маршруты дронов США над Черным морем ограничивают сбор разведданных о войне против Украины — CNN

28 марта, 17:24
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Российский самолет сбрасывает топливо на американский беспилотник MQ-9 Reaper (Фото:Courtesy of U.S. European Command/Handout via REUTERS)

Российский самолет сбрасывает топливо на американский беспилотник MQ-9 Reaper (Фото:Courtesy of U.S. European Command/Handout via REUTERS)

Отправляя свои беспилотники дальше на юг над Черным морем после атаки самолета РФ на дрон MQ-9 Reaper, США имеют ограниченные возможности в сборе разведывательной информации, связанной с войной против Украины. Об этом CNN рассказал американский высокопоставленный чиновник.

Он пояснил, что полеты беспилотников на большие расстояния снижают качество разведданных. Компенсировать это, по словам собеседника CNN, в определенной степени могут спутники-шпионы, однако находиться над целями они могут меньше времени — это менее эффективно по сравнению с разведывательными дронами.

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После инцидента с американским беспилотником США начали запускать свои дроны на большую высоту над Черным морем, подальше от воздушного пространства вокруг Крымского полуострова и восточной части моря. Когда телеканал сообщил об этом впервые, один американский чиновник заявил, что новые маршруты нужны для того, чтобы «избежать чрезмерной провокационности».

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Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил CNN, что «не планирует обсуждать миссии, маршруты или время проведения разведывательных операций, кроме того, что мы поддерживаем мощный потенциал разведки в регионе и за его пределами».

В Европейском командовании ВС США сообщили, что утром 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

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Один из американских беспилотников MQ-9 Reaper в военном ангаре в Эстонии (Фото:REUTERS/Janis Laizans/File Photo) Первое физическое столкновение России и США. Мировая пресса анализирует, могла ли РФ сбить MQ-9 Reaper намеренно и к чему это приведет

В минобороны России утверждают, что якобы «не вступали в контакт» с дроном и тот сам после «резкого маневрирования» «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты». Опубликовав 16 марта видео, США доказали, что это не так. Глава Пентагона ранее подчеркнул, что США продолжат летать повсюду, где позволяет международное право, а действия РФ были «агрессивными, опасными и рискованными».

По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки», и минимизировали его разведывательную ценность. CNN сообщил, что американцы дистанционно стерли конфиденциальные данные с MQ-9 Reaper до падения дрона в воду.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Черное море Разведка Беспилотники Дроны Война России против Украины MQ-9 Reaper

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