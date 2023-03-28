После атаки на MQ-9 Reaper. Новые маршруты дронов США над Черным морем ограничивают сбор разведданных о войне против Украины — CNN 28 марта, 17:24 Российский самолет сбрасывает топливо на американский беспилотник MQ-9 Reaper (Фото:Courtesy of U.S. European Command/Handout via REUTERS)

Отправляя свои беспилотники дальше на юг над Черным морем после атаки самолета РФ на дрон MQ-9 Reaper, США имеют ограниченные возможности в сборе разведывательной информации, связанной с войной против Украины. Об этом CNN рассказал американский высокопоставленный чиновник.



Он пояснил, что полеты беспилотников на большие расстояния снижают качество разведданных. Компенсировать это, по словам собеседника CNN, в определенной степени могут спутники-шпионы, однако находиться над целями они могут меньше времени — это менее эффективно по сравнению с разведывательными дронами.

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После инцидента с американским беспилотником США начали запускать свои дроны на большую высоту над Черным морем, подальше от воздушного пространства вокруг Крымского полуострова и восточной части моря. Когда телеканал сообщил об этом впервые, один американский чиновник заявил, что новые маршруты нужны для того, чтобы «избежать чрезмерной провокационности».

Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил CNN, что «не планирует обсуждать миссии, маршруты или время проведения разведывательных операций, кроме того, что мы поддерживаем мощный потенциал разведки в регионе и за его пределами».

В Европейском командовании ВС США сообщили, что утром 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

В минобороны России утверждают, что якобы «не вступали в контакт» с дроном и тот сам после «резкого маневрирования» «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты». Опубликовав 16 марта видео, США доказали, что это не так. Глава Пентагона ранее подчеркнул, что США продолжат летать повсюду, где позволяет международное право, а действия РФ были «агрессивными, опасными и рискованными».

По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки», и минимизировали его разведывательную ценность. CNN сообщил, что американцы дистанционно стерли конфиденциальные данные с MQ-9 Reaper до падения дрона в воду.