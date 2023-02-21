Abrams. В Госдепе заявили, что США могут передать Украине танки со складов — это ускорило бы их поставки 21 февраля, 12:03 Танки M1 Abrams и другая техника в США, 2 июля 2019 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Танки M1 Abrams могут передать Украине с запасов, хранящихся на складах Соединенных Штатов. Об этом заявил первый зампомощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун в интервью Breaking Defense.

Он предположил, что администрация Байдена может сменить курс и воспользоваться полномочиями президента для предоставления танков Украине.

По словам Брауна, Соединенные Штаты еще решают: какая модель танка будет наилучшей, и будут ли брать их с имеющихся запасов или же будут производить. Когда в конце января Вашингтон объявил о передаче Киеву 31 танка Abrams, заявили, что это будут M1A2 и для этого воспользуются Инициативой содействия безопасности Украины (USAI). То есть их закупят, а не возьмут из запасов Штатов.

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Представитель Госдепа говорит, что решение еще не приняли окончательно: «Потенциально это может быть комбинацией закупленных и взятых со складов танков. У нас есть Abrams на вооружении. У нас разные версии Abrams, какие-то старые… И я не знаю, какие именно получит Украина», — заявил Браун.

Как пишет издание, такой вариант мог бы сократить сроки поставок американских танков Киеву. Журналисты направили запрос о комментарии Пентагону, но ответа пока не получили.

Ранее координатор Совета национальной безопасности при администрации президента США Джон Кирби заявил, что процесс передачи Abrams может занять много месяцев. WP писала, что американские танки доставят в конце 2023 года или начале 2024-го.

20 февраля президент США Джо Байден заявил, что всего союзники Украины «направили на защиту почти 700 танков». Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления Украине нужно 300−500 танков.

