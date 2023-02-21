Зеленский: работаем с США над вооружением, которого не было раньше в пакетах помощи 21 февраля, 00:42 Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Украина и США активизировали работу над поставками видов вооружения, которые ранее не были в пакетах военной помощи. Идет работа над поставками дальнобойного оружия

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.



«Сегодня я увидел такую решимость президента Джо Байдена и США. И я хочу поблагодарить господина президента за этот его визит и за переговоры — действительно полезные, — что фактически продолжили наш разговор, который мы начали в Вашингтоне во время моего визита в декабре», — заявил он.

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При этом он добавил, что сейчас идет работа над поставками дальнобойного оружия.

«Работаем над поставками дальнобойного оружия и других видов вооружения, которых раньше не было в пакетах поддержки. И я благодарю за очередной пакет, который точно усилит наших ребят на передовой», — заявил он.

Президент США объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия. После Украины американский президент направился в Польшу.

Байден шесть раз посещал Украину в качестве вице-президента США. Его последний визит в Киев прошел в январе 2017 года, за несколько дней до того, как он покинул этот пост. Это первый визит президента США в Украину после 2008 года, когда Киев посетил Джордж Буш — младший.

Новый пакет военной помощи Украине на 460 млн долларов включает снаряды для РСЗО HIMARS, четыре БМП Bradley, ПТРК Javelin и не только.

Обновлено в 22:31. В рамках нового пакета Украина получит четыре машины огневой поддержки Bradley — M7 Bradley Fire Support Team (BFIST), которые могут обнаруживать мишени на расстоянии до 20 км, сообщает Милитарный.