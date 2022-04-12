«Готовы обсуждать это». США могут отправить Украине больше оружия, которое требует дополнительного обучения военных — СNN 12 апреля, 19:38 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный в Ирпене, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

США готовы рассмотреть вопрос поставок в Украину систем оружия, которое требует дополнительной подготовки ВСУ для его использования, сообщил неназванные чиновник Минобороны США, передает СNN.

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«Если мы совместно с украинской стороной определим, что есть дополнительные системы, которые им нужны и мы можем предоставить, но они потребуют некоторой подготовки, тогда мы, безусловно, готовы обсуждать это», — сказал чиновник.

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Он добавил, что тот факт, что системам может потребоваться дополнительное обучение не является препятствием. В качестве примера он привел дроны-камикадзы Switchblade, работе с которыми США начали обучать ВСУ после начала российского вторжения.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса готовы в течение многих лет поставлять Украине оружие для борьбы с Россией.

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