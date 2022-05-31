Байден не исключил отправку Украине РСЗО с меньшей дальностью — WP 31 мая, 07:41 Цей матеріал також доступний українською Окончательное решение по поводу передачи РСЗО еще не принято — СМИ (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не исключил отправку Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.



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По его словам, окончательное решение еще не принято.

«РСЗО находится на рассмотрении, но ничего не обсуждается с возможностями дальнего удара», — отметил он.

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Накануне Байден заявил, что США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые способны достичь территории страны-агрессора России.

По информации NYT, Белый дом уже принял решение и готов объявить о нем публично, ориентировочно на следующей неделе. Наиболее вероятно, что такая помощь будет включать в себя системы M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) — это высокоточная РСЗО со спутниковым наведением, ракетный комплект которой примерно соответствует 500-фунтовой авиабомбе по количеству взрывчатого вещества, уточняет издание.

Радиус действия такой системы составляет около 40 миль (почти 65 км), что «намного превышает радиус действия любой артиллерии, которую сейчас использует Украина», пишет издание.

21 мая, перед второй международной встречей по поставке оружия в Украину, президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от онлайн-саммита министров обороны более 40 стран решения о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня.

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