Украина может остаться без ракет к Patriot из-за пересмотра военной помощи США: Defense Express объяснило причины

США ежегодно производят только 600 ракет к Patriot, которые распределяют среди всех операторов ЗРК (Фото: Bundeswehr/Francis Hildemann)

США в рамках пересмотра военной помощи Украине могут оставить своим вооруженным силам все 600 ракет для батарей Patriot , которые изготавливаются внутри страны. Не исключено, что Украина больше не получит этих ракет и не сможет их купить, предполагает издание Defense Express .

Ежегодно США производят 600 ракет MSE к Patriot, которые необходимы для перехвата баллистических ракет. Это количество распределяется между всеми операторами этого ЗРК в мире и Японией.

Defense Express подчеркивает, что только для отражения ракетной атаки Ирана по авиабазе Аль-Удейт в Катаре двумя батареями Patriot было использовано от 28 до 56 ракет, кроме них работала и катарская ПВО.

Поэтому не исключено, что Штаты примут решение перераспределить производство 600 ракет таким образом, что все они пойдут в армию США, или, например, 99% из них, а лишь 1% - Украине, предполагают в Defense Express.

Похожая ситуация и с 40 тысячами единиц 155-мм боеприпасов — именно сколько США изготавливают их ежемесячно.

Аналитики считают, что в этих условиях Украине будет трудно купить американские ракеты для Patriot, потому что, кроме денег, это вопрос времени и производственных возможностей. Именно поэтому заявление Киева о готовности приобрести вооружение у США на 30−50 млрд долларов остается без ответа, говорится в материале.

Пересмотр военной помощи Украине, о чем Пентагон официально объявил 2 июля, касается программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) — это оружие, которое было законтрактовано у производителей и должно было поставляться примерно до 2027 года. То есть это не запасы США, а новое производство или восстановление уже неконденционного вооружения, объясняет Defense Express.

2 июля представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил пересмотр поставок оружия Украине и заявил, что Минобороны предоставляет президенту Дональду Трампу варианты военной помощи Киеву для завершения войны, учитывая желание «сохранить боеготовность Вооруженных сил США и приоритеты программы Америка превыше всего».

Министерство обороны Украины после сообщений в СМИ об остановке поставок некоторых видов оружия США заявило, что Киев не получал официального уведомления, инициирован разговор с американскими коллегами для выяснения деталей.

Впоследствии советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Америка продолжает поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.