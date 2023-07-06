США могут одобрить передачу Украине кассетных боеприпасов уже на этой неделе — СМИ 6 июля, 08:19 Российский кассетный боеприпас (Фото:Нацполиция)

США уже на этой неделе могут принять решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

По данным телеканала, Вашингтон рассматривает возможность одобрить эту давнюю просьбу Украины, чтобы таким образом помочь удовлетворить большую потребность ВСУ в боеприпасах во время контрнаступления.



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«По словам американского чиновника, один кассетный боеприпас, как правило, разбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую площадь, чем обычные боеприпасы», — пишет CBS News.

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Ранее в Пентагоне заявили, что не возражают, чтобы Украина получила кассетные боеприпасы, которые, по мнению американских военных пригодились бы для борьбы с российскими оккупационными войсками.

Украина непублично просила США передать кассетные боеприпасы, включая бомбы воздушного базирования МК-20. ВСУ рассматривают их, в частности, в качестве способа останавливать российскую тактику «мясных волн», которую оккупанты используют при штурмах.

В Конгрессе такую просьбу Киева поддерживали, однако Белый дом выступал против из-за международного договора 2008 года, который запрещает производство, использование и накопление кассетных боеприпасов. Его приняли 123 страны, в том числе 28 членов НАТО. США, Украина и Россия к пакту не присоединялись.

Кассетные (кластерные) боеприпасы, DPICM, предназначены для уничтожения пехоты и легкой бронетехники на открытой местности. Они распадаются на десятки более мелких зарядов, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу. Применение кассетных боеприпасов по гражданским объектам и мирному населению запрещено — Россия за время полномасштабной войны против Украины неоднократно это нарушала.

