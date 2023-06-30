Байден может вскоре одобрить отправку кассетных боеприпасов в Украину — CNN

30 июня, 04:23
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Джонатан Эрнст)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Джонатан Эрнст)

Администрация президента США Джо Байдена может вскоре одобрить отправку кассетных боеприпасов в Украину. Накануне она получила письмо от двухпартийной группы американских законодателей.

Об этом пишет CNN.

«Администрация Байдена настойчиво рассматривает возможность одобрения передачи спорных боеголовок кассетных боеприпасов в Украину», — сообщили CNN несколько человек, знакомых с этим делом.

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«Это, несомненно, окажет значительное влияние на поле боя», — сказал американский чиновник изданию.

Окончательное решение Белого дома ожидается в ближайшее время, и что в случае одобрения оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в следующем месяце.

Украинские чиновники настаивали на том, чтобы США предоставили боеприпасы с прошлого года, утверждая, что они предоставят больше боеприпасов для артиллерии и ракетных систем с Запада и помогут уменьшить количественное преимущество России в артиллерии.

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23 июня заместитель помощника главы Пентагона по вопросам России и Украины Лаура Купер заявила, что американские военные считают, что кассетные боеприпасы были бы полезны Украине для борьбы с российскими оккупационными войсками.

Украина непублично просила США передать кассетные боеприпасы, включая бомбы воздушного базирования МК-20.

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В Конгрессе такую просьбу Киева поддерживали, однако Белый дом выступал против из-за международного договора 2008 года, который запрещает производство, использование и накопление кассетных боеприпасов. Его приняли 123 страны, в том числе 28 членов НАТО. США, Украина и Россия к пакту не присоединялись.

Кассетные (кластерные) боеприпасы, DPICM, предназначены для уничтожения пехоты и легкой бронетехники на открытой местности. Они распадаются на десятки более мелких зарядов, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Джо Байден Белый дом Военная помощь Война в Украине касетные боеприпасы

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