США могут объявить о новой помощи Украине уже в конце недели — Кирби 18 января, 05:36 Представитель Белого дома Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Администрация президента США может объявить о дополнительной помощи Украине уже в конце этой недели. В то же время неизвестно, будут ли там необходимы танки.

Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление спикера Совета национальной безопасности США Джона Кирби.



По его словам, США приложат усилия, чтобы привлечь президента России Владимира Путина к ответственности за любые военные преступления.

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«Вы продолжите слышать о дополнительных пакетах помощи в области безопасности, дополнительных вооружений и средств для Украины, которые поступают из Соединенных Штатов, возможно, уже в конце этой недели», — сказал Кирби.

Он заявил, что «не хочет опережать то, о чем не объявили».

«Мы продолжим модифицировать эти пакеты так, чтобы они отвечали потребностям Украины. Если мы не можем этого обеспечить, мы будем работать с другими союзниками и партнерами», — сказал он.