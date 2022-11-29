В Белом доме обсуждают объявление ЧВК Вагнер террористической организацией — Bloomberg

29 ноября, 22:51
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Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Sergei Ilnitsky/Pool)

Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Sergei Ilnitsky/Pool)

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность объявить кремлевскую ЧВК Вагнер террористической организацией, — об этом сообщает агентство Bloomberg во вторник, 29 ноября, со ссылкой на два осведомленных источника, которые говорили на условиях анонимности.

По данным собеседников Bloomberg, Белый дом еще не принял окончательное решение. Объявление Вагнера иностранной террористической организацией позволит США начать уголовное преследование боевиков и «охотиться» за их активами по всему миру.

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Путинский олигарх и хозяин ЧВК Евгений Пригожин и Вагнер уже находятся под санкциями США, Великобритании и Евросоюза, но, как пишет издание, «группа продолжает набирать силу и влияние». Сообщается, что западных чиновников все больше беспокоит присутствие «вагнеровцев» в некоторых африканских странах.

Bloomberg пишет, что санкции против ЧВК могут быть ответом Белого дома на давление со стороны некоторых американских законодателей, которые призывали администрацию Байдена объявить режим Путина государством-спонсором терроризма.

Ранее появилась информация, что депутаты Европарламента хотят признать кремлевскую ЧВК террористической организацией.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Белый дом Bloomberg Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

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