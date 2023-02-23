США могут обнародовать разведданные о планах Китая по поставке оружия России — WSJ 23 февраля, 05:15 США предостерегли Китай от помощи РФ (Фото:REUTERS/Florence Lo)

Администрация Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые могут свидетельствовать о том, что Китай думает над тем, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники в Белом доме.



По данным собеседников газеты, Китай до сих пор вел себя осторожно, в основном ограничиваясь покупкой у РФ нефти, однако сейчас китайское руководство размышляет над тем, не отказаться ли от такого подхода.

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По оценке разведок США и союзников, в вопросе, как Китай может помочь России, становится гораздо меньше неопределенности. Впрочем, по оценке разведок, Пекин пока не принял решение по поставкам оружия РФ.

Отмечается, что обсуждение вопроса публичного раскрытия информации о потенциальных планах Китая проходит накануне заседания Совбеза ООН, которое будет посвящено первой годовщине российского вторжения в Украину.

Накануне WSJ сообщила, что Си Цзиньпин планирует визит в Россию в ближайшие месяцы, где тоже встретится с Путиным. На прошлой неделе Ван И встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. В ближайшие дни Пекин представит «документ с позицией» в отношении Украины. Киев знает главные пункты плана, но ждет полный текст.

Китай воздерживается от критики развязанной РФ полномасштабной войны против Украины и утверждает, что якобы занимает «объективную и справедливую позицию».

В начале января Financial Times со ссылкой на пять чиновников заявляло, что российский диктатор Владимир Путин не предупреждал Китай о своих планах полномасштабного вторжения в Украину. Один из чиновников сообщил, что Путин ближе всего подошел к тому, чтобы проинформировать Си Цзиньпина, сказав, что Россия «не исключает принятия каких-либо возможных мер, если произойдет нападение на российскую территорию».