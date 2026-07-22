Администрация Трампа рассматривает варианты военных действий в Мали — СМИ
Мали может стать восьмой страной, где Трамп санкционировал удары с начала второго срока (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)
Администрация Трампа рассматривает возможность военных действий в Мали против связанной с «Аль-Каидой» группировки JNIM.
Об этом изданию Washington Post сообщили нынешние и бывшие американские должностные лица, осведомленные об этих обсуждениях.
В случае одобрения это станет уже восьмой страной в списке государств, где Трамп санкционировал удары с начала своего второго срока, — несмотря на то, что изначально президент заявлял о намерении посвятить этот период завершению глобальных конфликтов. Среди высокопоставленных чиновников США нет единства по поводу целесообразности удара: одним из самых активных сторонников применения силы является старший директор Совета национальной безопасности по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка.
Группировка JNIM закрепилась в Мали и все активнее атакует прибрежные страны Западной Африки, став самым хорошо вооруженным военизированным формированием в регионе. В Белом доме не уточнили, планирует ли президент наносить удары, однако заявили, что США призывают правительства стран Северной и Западной Африки закупать американскую технику для борьбы с террористами, назвав терроризм в Сахеле «многонациональной проблемой».
Роль России
Представитель администрации возложил ответственность не на правительства стран региона, а на их российских партнеров, заявив, что Москва «оказалась неэффективным партнером Мали в сфере безопасности». Для борьбы с насилием военное правительство Мали наняло российских наемников — сначала из группы Вагнера, а теперь из Африканского корпуса. Аналитик проекта ACLED Хени Нсаибия отметил, что армия Мали и ее российские союзники несут ответственность за гибель значительно большего числа мирных жителей, чем исламистские группировки вместе взятые: 925 погибших против 232 в прошлом году.
Тем не менее, в прошлом году США уже расширили обмен разведданными с правительством Мали, хотя это сотрудничество остается ограниченным — его масштабы значительно уступают партнерству с Нигерией, которое в минувшем году включало нанесение США авиаударов и проведение наземной операции против лидера Исламского государства в Африке.
Риски и альтернативы
Любое прямое военное участие США в Мали чревато столкновением с российскими силами в регионе. Эксперт по Сахелю Вассим Наср считает, что США было бы полезнее содействовать урегулированию конфликта, побудив хунту начать диалог с JNIM, вместо того чтобы вновь прибегать к военному решению: «Французы пытались действовать так на протяжении 10 лет. Россияне пытаются уже пять лет. Ситуация лишь ухудшается».
Независимый эксперт Коррин Дюфка предупредила, что удары США могут спровоцировать JNIM на нападения на американцев в регионе — чего группировка до сих пор не делала — или же подтолкнуть ее к сближению с головной структурой «Аль-Каиды».