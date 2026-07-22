Мали может стать восьмой страной, где Трамп санкционировал удары с начала второго срока (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Об этом изданию Washington Post сообщили нынешние и бывшие американские должностные лица, осведомленные об этих обсуждениях.

В случае одобрения это станет уже восьмой страной в списке государств, где Трамп санкционировал удары с начала своего второго срока, — несмотря на то, что изначально президент заявлял о намерении посвятить этот период завершению глобальных конфликтов. Среди высокопоставленных чиновников США нет единства по поводу целесообразности удара: одним из самых активных сторонников применения силы является старший директор Совета национальной безопасности по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка.

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Группировка JNIM закрепилась в Мали и все активнее атакует прибрежные страны Западной Африки, став самым хорошо вооруженным военизированным формированием в регионе. В Белом доме не уточнили, планирует ли президент наносить удары, однако заявили, что США призывают правительства стран Северной и Западной Африки закупать американскую технику для борьбы с террористами, назвав терроризм в Сахеле «многонациональной проблемой».

Роль России

Представитель администрации возложил ответственность не на правительства стран региона, а на их российских партнеров, заявив, что Москва «оказалась неэффективным партнером Мали в сфере безопасности». Для борьбы с насилием военное правительство Мали наняло российских наемников — сначала из группы Вагнера, а теперь из Африканского корпуса. Аналитик проекта ACLED Хени Нсаибия отметил, что армия Мали и ее российские союзники несут ответственность за гибель значительно большего числа мирных жителей, чем исламистские группировки вместе взятые: 925 погибших против 232 в прошлом году.

Тем не менее, в прошлом году США уже расширили обмен разведданными с правительством Мали, хотя это сотрудничество остается ограниченным — его масштабы значительно уступают партнерству с Нигерией, которое в минувшем году включало нанесение США авиаударов и проведение наземной операции против лидера Исламского государства в Африке.

Риски и альтернативы

Любое прямое военное участие США в Мали чревато столкновением с российскими силами в регионе. Эксперт по Сахелю Вассим Наср считает, что США было бы полезнее содействовать урегулированию конфликта, побудив хунту начать диалог с JNIM, вместо того чтобы вновь прибегать к военному решению: «Французы пытались действовать так на протяжении 10 лет. Россияне пытаются уже пять лет. Ситуация лишь ухудшается».

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Независимый эксперт Коррин Дюфка предупредила, что удары США могут спровоцировать JNIM на нападения на американцев в регионе — чего группировка до сих пор не делала — или же подтолкнуть ее к сближению с головной структурой «Аль-Каиды».