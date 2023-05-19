США могли передать Украине меньше оружия для контрнаступления из-за ошибки в оценке помощи — топ-республиканцы 19 мая, 12:21 Американские военные пакуют новое вооружение для Украины в штате Делавэр (Фото:U.S. Air Force/Mauricio Campino/Handout via REUTERS)

Республиканцы считают, что из-за бухгалтерской ошибки администрации президента Джо Байдена, после которой стоимость военной помощи завысили на около $3 млрд, Украине могли передать меньше оружия перед контрнаступлением. Об этом сообщает CNN.



Информацию о бухгалтерской ошибке относительно помощи Киеву телеканалу подтвердили несколько чиновников в Конгрессе и Белом доме. О ней рассказали законодателям и сотрудника Конгресса 18 мая, после чего республиканцы в двух комитетах Палаты представителей были разочарованы.

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«Бухгалтерская ошибка на 3 миллиарда, обнаруженная два месяца назад и о которой только сегодня рассказали Конгрессу, является, мягко говоря, крайне проблематичной. Эти средства могли бы использовать на дополнительные боеприпасы и оружие для будущего контрнаступления, вместо того, чтобы распределять их до конца финансового года», — заявили глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол и глава комитета по вооруженным силам Майк Роджерс.

По их словам, Байден может «наверстать упущенное» и передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и кассетные артиллерийские снаряды DPICM.



Как пишет CNN, передавая оружие, считали не его фактическую стоимость, а стоимость замены на новое. Новое оружие дороже старого, поэтому ошибочно думали, что использовали больше средств.

Ранее Пентагон заявлял, что для Украины в этом финансовом году осталось чуть больше $2,3 млрд. Теперь выяснилось, что остается около $5,3 млрд — больше, чем даже крупнейший пакет, предоставленный Украине до этого времени.

Накануне о бухгалтерской ошибке Минобороны США сообщило Reuters, заявив, что она открывает возможность отправки Киеву большего количества оружия для защиты в развязанной Россией полномасштабной войне.