США ликвидировали лидера ИГИЛ в Сомали 27 января, 04:21 По приказу президента военные США провели штурмовую операцию (Фото:chaikong2511/pexels)

В среду, 25 января, по приказу президента Джо Байдена военные США провели штурмовую операцию на севере Сомали. В результате которой погибли несколько членов ИГ, в том числе Билл-аль-Судани, лидер ИГ в Сомали.

Об этом идет речь на сайте Пентагона.



Отмечается, что аль-Судани отвечал за содействие росту присутствия ИГ в Африке и за финансирование операций группы по всему миру, в частности в Афганистане.

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«Это действие делает Соединенные Штаты и их партнеров более безопасными и защищенными, что отражает наше непреклонное обязательство защитить американцев от угрозы терроризма дома и за рубежом. В результате этой операции никто из мирных жителей не пострадал», – говорится в сообщении.