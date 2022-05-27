США конфисковали иранскую нефть на российском судне в Эгейском море — Reuters 27 мая, 04:07 Цей матеріал також доступний українською Непонятно, был ли груз изъят из-за иранской нефти (иллюстративное фото) (Фото:@alex360/pexels)

США конфисковали иранскую нефть, хранившуюся на российском судне вблизи греческого острова Еввия в Эгейском море. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

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Соединенные Штаты конфисковали иранскую нефть, хранившуюся на российском корабле вблизи Греции, и отправят груз в Соединенные Штаты на борту другого судна, сообщили агентству три источника, знакомых с этим вопросом.

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Непонятно, был ли груз конфискован из-за иранской нефти или из-за санкций в отношении танкера из-за его российской связи.

Представитель министерства юстиции США отказался комментировать изъятие нефти.

Российские чиновники не ответили на запросы о комментарии.

Конфискацию подтвердил отдельный западный источник, знакомый с этим вопросом, сообщивший, что груз был переброшен на танкер Ice Energy под флагом Либерии, которым управляет греческая судоходная компания Dynacom.

Источник в Dynacom подтвердил, что «производится передача нефти с судна на Dynacom's Ice Energy, которая затем отправится в Соединенные Штаты».

Иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило в среду, что его министерство иностранных дел вызвало поверенного по делам посольства Греции в Тегеране после захвата груза корабля, который был « под флагом Исламской Республики Иран в греческих водах, и он был проинформирован о решительных возражениях» правительства Ирана.

Представители греческого правительства не смогли подтвердить эту информацию.

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