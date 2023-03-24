«Новая холодная война». США, Россия и Китай вступили в противостояние в Африке — Bloomberg 24 марта, 13:58 Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего недавнего визита в Эфиопию (Фото:Tiksa Negeri/Pool/Reuters)

В Африке растет противостояние США с Россией и Китаем, что начинает напоминать новую холодную войну, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что администрация президента Джо Байдена активизирует кампанию по укреплению американского влияния на континенте.

Вице-президент США Камала Харрис на следующей неделе станет последним высокопоставленным чиновником, который посетит Африку. В ее программе — визиты в Гану, Танзанию и Замбию.

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Попытка наладить взаимодействие с богатым минералами африканским континентом происходит на фоне войны России в Украине и эскалации противостояния между США и Китаем. Все стороны пытаются привлечь страны Африки на свою сторону, по большей части они остаются нейтральными.

По данным СМИ, американские чиновники поднимали тему войны в Украине с африканскими лидерами и призывали их поддержать Киев. Однако некоторые страны имеют давние связи с Россией, включая закупки оружия.

Вероятно, США также беспокоит экономическое соперничество с Китаем, крупнейшим партнером Африки, объем торговли с которым в этом году превысит 260 миллиардов долларов.

Это включает в себя также и гонку за полезные ископаемые, которые имеют решающее значение для экологически чистой энергии.

Китайское кредитование Африки помогло странам развиваться и строить инфраструктуру, однако лидеры США акцентируют внимание на высокую цену для заемщиков и трудности, с которыми они сталкиваются при выплате долга Пекину.

В течение нескольких месяцев США и их союзники выражали недовольство позицией Пекина в отношении соглашений о списании долгов некоторых беднейших стран мира. Китай, крупнейший кредитор развивающихся стран во всем мире, задерживает процесс в нескольких странах, опасаясь, что создаст прецедент, напрямую сократив свои кредиты.

Собеседники издания отмечают, что не только США и Китай стремятся укрепить свое влияние в Африке, указывая на другие страны, такие как Индия, Турция и Саудовская Аравия.

По словам старшего научного сотрудника африканской программы Центра стратегических и международных исследований Камерона Хадсона, официальные лица США «не скажут, что они конкурируют с Китаем или Россией в Африке».

«Однако очевидно, что они используют эти визиты, чтобы провести яркое различие между подходом Вашингтона и его соперников», — сказал он.

США пытаются делать шаги к продвижению демократии в африканских странах — недавно они пообещали 165 миллионов долларов на поддержку честных выборов в Африке.

Это происходит в сочетании с предупреждениями о дестабилизирующей роли российской ЧВК Ваггнера, которая действует в таких странах, как Мали и ЦАР.

Ранее сообщалось, что Украина также хочет расширить свое присутствие в странах Африки.

В июне прошлого года президент Зеленский сообщил о намерении расширить отношения страны со странами Африканского Союза и назначить специального представителя Украины по Африке.

Позже он отметил, что Украина откроет посольства в десяти странах на континенте.



